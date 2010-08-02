Дизайнер

Доброе время суток!

Предлагаем Вам качественную рекламу ваших товаров и услуг.

Наши цены приемлемы для каждого, наш результат Вас приятно удивит.

*****Наши возможности:*****

1.Создание группы и полностью оформление их

2.Раскрутка группы

3.Раскрутка встреч

4.Раскрутка страниц

5.Создание дизайна для вашей группы

*****Порядок цен: *****

Без критериев

5 000 приглашений 50 рублей

50 000 приглашений 550 рублей

450 000 приглашений 2500 рублей

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По любым критериям

1 000 приглашений 25 рублей

10 000 приглашений 450 рублей

50 000 приглашений 2800 рублей

500 000 приглашений 15500 рублей

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Раскрутка страниц (Пиар)

Сумма приглашенных пользователей в пиар встречу

1000 приглашений 10 рублей

2000 приглашений 20 рублей

5000 приглашений 50 рублей

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