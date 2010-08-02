Доброе время суток!
Предлагаем Вам качественную рекламу ваших товаров и услуг.
Наши цены приемлемы для каждого, наш результат Вас приятно удивит.
*****Наши возможности:*****
1.Создание группы и полностью оформление их
2.Раскрутка группы
3.Раскрутка встреч
4.Раскрутка страниц
5.Создание дизайна для вашей группы
*****Порядок цен: *****
Без критериев
5 000 приглашений 50 рублей
50 000 приглашений 550 рублей
450 000 приглашений 2500 рублей
--------------------------------------------------
По любым критериям
1 000 приглашений 25 рублей
10 000 приглашений 450 рублей
50 000 приглашений 2800 рублей
500 000 приглашений 15500 рублей
-----------------------------------------------------
Раскрутка страниц (Пиар)
Сумма приглашенных пользователей в пиар встречу
1000 приглашений 10 рублей
2000 приглашений 20 рублей
5000 приглашений 50 рублей
--------------------------------------------------