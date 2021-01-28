CranmerrySmith

Мария CranmerrySmith

 
30 летБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Векторные иллюстрации, графический дизайн

Работаю в Adobe Illustrator - для создания иллюстраций и стикеров; в CorelDraw - для разработки макетов печатной продукции (визитки, плакаты, и др. полиграфическая продукция); в PhotoShop - для редактирования фото и составления коллажей.

P.S имею навыки создания онлайн курсов и обучающих видео (Camtasia, PremierPRO).

Портфолио
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $5от 4 часов
#154
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#161
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#394