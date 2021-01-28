Векторные иллюстрации, графический дизайн

Работаю в Adobe Illustrator - для создания иллюстраций и стикеров; в CorelDraw - для разработки макетов печатной продукции (визитки, плакаты, и др. полиграфическая продукция); в PhotoShop - для редактирования фото и составления коллажей.

P.S имею навыки создания онлайн курсов и обучающих видео (Camtasia, PremierPRO).