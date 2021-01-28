Векторные иллюстрации, графический дизайн
Работаю в Adobe Illustrator - для создания иллюстраций и стикеров; в CorelDraw - для разработки макетов печатной продукции (визитки, плакаты, и др. полиграфическая продукция); в PhotoShop - для редактирования фото и составления коллажей.
P.S имею навыки создания онлайн курсов и обучающих видео (Camtasia, PremierPRO).
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Портфолио
- Лис97 просмотров
- Маяк118 просмотров
- День и Ночь106 просмотров
- Воздушный шар103 просмотра
- Варианты исполнения логотипа90 просмотров
- Варианты визитки для парикмахера76 просмотров
- Варианты визитки для парикмахера69 просмотров
- Визитка для плотника/мебельщика73 просмотра
- Визитка для персонального портного71 просмотр
Фирменный стиль
нет отзывов
$1/час
от $5от 4 часов
#154
Наружная реклама
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#161
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$1/час
от $5от 1 дня
#394