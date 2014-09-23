Frontend developer

- Верстка сайтов + скрипты ( анимация, активность кнопок\меню, слайдеры, параллакс, формы обратной связи, одностраничные сайты-приложения с навигацией на скриптах )

- Верстка почтовых рассылок и landing-page

- Знание Xml, Html, Html5, Css, Css3, Jquery, JavaSript, Json, Ajax, DOM, Photoshop/Corel/Illustrator

- Опыт работы с разными Jquery плагинами

- Кроссбраузерность – IE8+, Chrome, Firefox, Opera, Safari

- Опыт работы с БЭМ

- Работа с системой контроля версий git

- Работа с тасктрекером Jira

- Адаптивная и резиновая верстка (media-queries или Jquery ) , опыт верстки под мобильные платформы

- Нестандартные шрифты (@font-face )

- Хорошее знание английского языка

- Понимание юзабилити интерфейсов