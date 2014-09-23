Frontend developer
- Верстка сайтов + скрипты ( анимация, активность кнопок\меню, слайдеры, параллакс, формы обратной связи, одностраничные сайты-приложения с навигацией на скриптах )
- Верстка почтовых рассылок и landing-page
- Знание Xml, Html, Html5, Css, Css3, Jquery, JavaSript, Json, Ajax, DOM, Photoshop/Corel/Illustrator
- Опыт работы с разными Jquery плагинами
- Кроссбраузерность – IE8+, Chrome, Firefox, Opera, Safari
- Опыт работы с БЭМ
- Работа с системой контроля версий git
- Работа с тасктрекером Jira
- Адаптивная и резиновая верстка (media-queries или Jquery ) , опыт верстки под мобильные платформы
- Нестандартные шрифты (@font-face )
- Хорошее знание английского языка
- Понимание юзабилити интерфейсов
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