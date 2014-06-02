Добрый день! Интересует продвижение сайта www.d-vb.ru Требуется СЕО-оптимизация и корректировка, с дальнейшим продвижением. Долгосрочное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
- Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необходимо написать размножку для программы Generation The Web. Тема видеонаблюдение. Исходный текст предоставлю. Размер 2,5 к знаков без пробелов, примерно такая же величина должна выйти готовых текстов 2,2-2,5 к знаков без пробелов. При шингле 5 ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется программист для осуществления небольших доработок (правок) в интернет-магазине на Simpla CMS.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Есть интернет-магазин на Simpla. Был проведен сео-аудит. Нужен человек, который сможет произвести доработки в соответствии с проведенным аудитом. В дальнейшем надеемся на совместную работу по продвижению сайта. Просьба присылать адекватные предложения. Долгосрочное сотрудничество.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
10 лет назад
После месяца работы с заказчиком остались только положительные эмоции. Очень быстро решаем вопросы касающиеся технических моментов на сайте, организационных и тд. Продолжаем далее наше сотрудничество!
Ответный отзыв
Сотрудничество меня полностью устраивает, рекомендую! Все делается качественно, быстро, а главное в сроки. Предоставляются отчеты о проделанной работе, даются ответы на все возникающие вопросы. Одним словом, решили продолжить дальнейшую работу над проектом.