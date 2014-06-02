Добрый день! Есть интернет-магазин на Simpla. Был проведен сео-аудит. Нужен человек, который сможет произвести доработки в соответствии с проведенным аудитом. В дальнейшем надеемся на совместную работу по продвижению сайта. Просьба присылать адекватные предложения. Долгосрочное сотрудничество.