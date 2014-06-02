D-v-B

Владимир D-v-B

 
46 летРоссия/Воронеж
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
seozp
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Требуется СЕО-оптимизация
После месяца работы с заказчиком остались только положительные эмоции. Очень быстро решаем вопросы касающиеся технических моментов на сайте, организационных и тд. Продолжаем далее наше сотрудничество!
Сотрудничество меня полностью устраивает, рекомендую! Все делается качественно, быстро, а главное в сроки. Предоставляются отчеты о проделанной работе, даются ответы на все возникающие вопросы. Одним словом, решили продолжить дальнейшую работу над проектом.
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