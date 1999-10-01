DM07AN06

Андрей Дмитренко DM07AN06

 
47 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
Печатная реклама, наружная реклама, баннеры, верстка газет, журналов, изготовление презентаций

Доброго времени суток. Спасибо что обратили на меня внимание. Звоните, пишите, буду рад сотрудничать с Вами.

ЧТО ДЕЛАЮ

  • рекламные макеты
  • наружная реклама
  • баннеры для сайтов
  • верстку газет, журналов
  • презентации
ОПЫТ РАБОТЫ

Группа компаний «Де Визу»

(аудит, право, оценка, консалтинг)

Дизайнер-верстальщик (03/2019 — настоящее время)

  • дизайн и верстка журнала «Аудитор Украины»
  • изготовление презентаций
  • разработка рекламных макетов
  • изготовление баннеров для соцсетей
  • размещение материалов на сайт
Журнал «Личный счет»

(медиа / СМИ)

Дизайнер-верстальщик (09/2015 — 02/2019)

  • дизайн и верстка журнала
  • разработка рекламных макетов
  • размещение материалов на сайт
Фармацевтическая компания «Фармпланета»

(медицина и здравоохранение)

Графический дизайнер (11/2014 — 05/2015)

  • изготовление рекламных макетов для акций (дайджест, листовки, буклеты, флаера, плакаты)
  • изготовление макетов табличек, вывесок, указателей
  • изготовление макетов корпоративной полиграфической продукции (бейджи, визитки, папки, еженедельники и т.д.)
  • изготовление баннеров для соцсетей
  • разработка дизайна сайта
Сеть магазинов «Оптика-С»

(торговля оптикой)

Графический дизайнер (05/2014 – 10/2014)

  • изготовление рекламных макетов для прессы
  • изготовление наружной рекламы
  • изготовление полиграфической продукции (визитки, конверты и т.д.)
  • верстка газеты
  • изготовление баннеров для сайтов
  • фотографирование и обработка фотографий товаров, описание и размещение на сайтах
ООО «Газета «Галицькі контракти»

(деловой еженедельник «Контракты»)

Художественный редактор, и.о. арт-директора (12/2006 – 04/2014)

  • подбор фотографий
  • цветокоррекция
  • верстка журнала
  • изготовление коллажей (от идеи до реализации)
  • изготовление обложек для журнала
Издательство «Укрпреса»

Дизайнер-верстальщик (10/1999 – 12/2006)

  • верстка газет, журналов
  • изготовление коллажей (от идеи до реализации)
  • цветокоррекция
ОБРАЗОВАНИЕ

Национальный технический университет Украины "КПИ”

  • факультет электроники
  • специальность "Электронные приборы и устройства”
  • инженер электронной техники
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, MS PowerPoint - опытный пользователь

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

русский, украинский свободно

Дизайн сайтаInDesignPowerPointIllustratorPhotoshopБаннер для сайта
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