Печатная реклама, наружная реклама, баннеры, верстка газет, журналов, изготовление презентаций
Доброго времени суток. Спасибо что обратили на меня внимание. Звоните, пишите, буду рад сотрудничать с Вами.
ЧТО ДЕЛАЮ
- рекламные макеты
- наружная реклама
- баннеры для сайтов
- верстку газет, журналов
- презентации
Группа компаний «Де Визу»
(аудит, право, оценка, консалтинг)
Дизайнер-верстальщик (03/2019 — настоящее время)
- дизайн и верстка журнала «Аудитор Украины»
- изготовление презентаций
- разработка рекламных макетов
- изготовление баннеров для соцсетей
- размещение материалов на сайт
Дизайнер-верстальщик (09/2015 — 02/2019)
- дизайн и верстка журнала
- разработка рекламных макетов
- размещение материалов на сайт
Графический дизайнер (11/2014 — 05/2015)
- изготовление рекламных макетов для акций (дайджест, листовки, буклеты, флаера, плакаты)
- изготовление макетов табличек, вывесок, указателей
- изготовление макетов корпоративной полиграфической продукции (бейджи, визитки, папки, еженедельники и т.д.)
- изготовление баннеров для соцсетей
- разработка дизайна сайта
(торговля оптикой)
Графический дизайнер (05/2014 – 10/2014)
- изготовление рекламных макетов для прессы
- изготовление наружной рекламы
- изготовление полиграфической продукции (визитки, конверты и т.д.)
- верстка газеты
- изготовление баннеров для сайтов
- фотографирование и обработка фотографий товаров, описание и размещение на сайтах
(деловой еженедельник «Контракты»)
Художественный редактор, и.о. арт-директора (12/2006 – 04/2014)
- подбор фотографий
- цветокоррекция
- верстка журнала
- изготовление коллажей (от идеи до реализации)
- изготовление обложек для журнала
Дизайнер-верстальщик (10/1999 – 12/2006)
- верстка газет, журналов
- изготовление коллажей (от идеи до реализации)
- цветокоррекция
Национальный технический университет Украины "КПИ”
- факультет электроники
- специальность "Электронные приборы и устройства”
- инженер электронной техники
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, MS PowerPoint - опытный пользователь
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русский, украинский свободно
Портфолио
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