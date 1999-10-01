Печатная реклама, наружная реклама, баннеры, верстка газет, журналов, изготовление презентаций

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ЧТО ДЕЛАЮ

рекламные макеты

наружная реклама

баннеры для сайтов

верстку газет, журналов

презентации

ОПЫТ РАБОТЫ

Группа компаний «Де Визу»

(аудит, право, оценка, консалтинг)

Дизайнер-верстальщик (03/2019 — настоящее время)

дизайн и верстка журнала «Аудитор Украины»

изготовление презентаций

разработка рекламных макетов

изготовление баннеров для соцсетей

размещение материалов на сайт

(медиа / СМИ)

Дизайнер-верстальщик (09/2015 — 02/2019)

дизайн и верстка журнала

разработка рекламных макетов

размещение материалов на сайт

(медицина и здравоохранение)

Графический дизайнер (11/2014 — 05/2015)

изготовление рекламных макетов для акций (дайджест, листовки, буклеты, флаера, плакаты)

изготовление макетов табличек, вывесок, указателей

изготовление макетов корпоративной полиграфической продукции (бейджи, визитки, папки, еженедельники и т.д.)

изготовление баннеров для соцсетей

разработка дизайна сайта

(торговля оптикой)

Графический дизайнер (05/2014 – 10/2014)

изготовление рекламных макетов для прессы

изготовление наружной рекламы

изготовление полиграфической продукции (визитки, конверты и т.д.)

верстка газеты

изготовление баннеров для сайтов

фотографирование и обработка фотографий товаров, описание и размещение на сайтах

(деловой еженедельник «Контракты»)

Художественный редактор, и.о. арт-директора (12/2006 – 04/2014)

подбор фотографий

цветокоррекция

верстка журнала

изготовление коллажей (от идеи до реализации)

изготовление обложек для журнала

Дизайнер-верстальщик (10/1999 – 12/2006)

верстка газет, журналов

изготовление коллажей (от идеи до реализации)

цветокоррекция

ОБРАЗОВАНИЕ

Национальный технический университет Украины "КПИ”

факультет электроники

специальность "Электронные приборы и устройства”

инженер электронной техники

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, MS PowerPoint - опытный пользователь

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

русский, украинский свободно