Damage-inc

Дмитрий Damage-inc

 
41 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Создание 3D модели декоративной фигурки

    Необходимо создать 3D-модель фигурки строителя по имеющемуся рисунку. (на рисунке два варианта, нужен будет только один, в зависимости от сложности). При успешной реализации - следующее задание на ещё 10-12 других фигурок.

    3D-модель
    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Автоматический обменный пункт

    Требуется создание автоматического обменного пункта, желательно под ключ (скрипт + дизайн + установка и настройка). Пример - e-obmen.net Платежные системы - сначала основные с постепенным расширением. Разработчик нужен только с успешным опытом подобных проектов (работа с платежными системами, ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Корректировка интернет-магазина на Opencart

    Имеется шаблонный интернет-магазин (без доменного имени и хостинга). Требуется: - перенести магазин на хостинг с указанным доменным именем (домен зарегистрирован); - произвести корректировки в дизайне шаблона: убрать отображение некоторых элементов; изменить расположение элементов в ...

    OpenCartКарточки товаров
    Интернет-магазины15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад