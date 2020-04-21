Графический дизайнер
Работаю в Photoshop и Illustrator.. вернее, не просто работаю в них - обожаю в них работать!)
Работается со мной легко - человек я простой, общительный, честный и не обидчивый) Обращайтесь, буду рад с Вами поработать)
Фирменный стиль
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$4/час
от $50от 5 дней
#211
Наружная реклама
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$4/час
от $10от 1 дня
#234
Верстка полиграфии
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$4/час
от $8от 2 дней
#314
Иллюстрации и Рисунки
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$4/час
от $10от 1 дня
#650
Логотипы и Знаки
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$4/час
от $25от 3 дней
#844
Обработка фотографий
нет отзывов
$4/час
от $1от 1 часа
#1302