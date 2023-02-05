Хорошая и надежная верстка сайтов

Профессиональная верстка. Услуги Frontend Developer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Берусь за интересующие меня проекты любой сложности и довожу все до логического конца. После начала работы с клиентом на связи круглосуточно.

Знания, умения, навыки:

HTML5, CSS3 + (Flexbox + Grid)

Фреймворк BOOTSTRAP 5

REACT / Node Js

TYPESCRIPT + JAVASCRIPT + библиотека jQUERY

СMS Wordpress

Адаптивно / Отзывчивая верстка

Кроссбраузерность

Гарантия на выполнения роботы

Контактные данные:

Всегда на связи