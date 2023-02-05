Dan52

Даня Dan52

 
33 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
13 часов назад
Хорошая и надежная верстка сайтов

Профессиональная верстка. Услуги Frontend Developer.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Берусь за интересующие меня проекты любой сложности и довожу все до логического конца. После начала работы с клиентом на связи круглосуточно.

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3 + (Flexbox + Grid)

  • Фреймворк BOOTSTRAP 5

  • REACT / Node Js

  • TYPESCRIPT + JAVASCRIPT + библиотека jQUERY

  • СMS Wordpress

  • Адаптивно / Отзывчивая верстка

  • Кроссбраузерность

  • Гарантия на выполнения роботы

Контактные данные:

Всегда на связи

JavascriptTypeScriptWordPressВерстка сайтаBootstrapReactjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
18%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
maksimsharov
Шаров 
33 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
год назад
Нужно поменять картинку и текст в landing Page
Заказывал смену картинок и текста в 100 Lp. Заказ был выполнен быстро по отличной цене! Рекомендую к сотрудничевству!
Чёткая задача и своевременная оплата, рекомендую)
Ответный отзыв