Хорошая и надежная верстка сайтов
Профессиональная верстка. Услуги Frontend Developer.
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Берусь за интересующие меня проекты любой сложности и довожу все до логического конца. После начала работы с клиентом на связи круглосуточно.
Знания, умения, навыки:
HTML5, CSS3 + (Flexbox + Grid)
Фреймворк BOOTSTRAP 5
REACT / Node Js
TYPESCRIPT + JAVASCRIPT + библиотека jQUERY
СMS Wordpress
Адаптивно / Отзывчивая верстка
Кроссбраузерность
Гарантия на выполнения роботы
Контактные данные:
Всегда на связи
E-mail: [email protected]
Телеграм: d_d_kravchenko52
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
18%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Шаблон лендинга для стартапов10 просмотров
- Landing page Weiss8 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
год назад
Заказывал смену картинок и текста в 100 Lp. Заказ был выполнен быстро по отличной цене! Рекомендую к сотрудничевству!
Ответный отзыв
Чёткая задача и своевременная оплата, рекомендую)