Профессиональные веб решения
Работаю web-разработчиком на протяжении 4 лет. Всегда на связи с заказчиками. Довожу работу до конца.
Контакты
Telegram: https://telegram.me/DaniilD (время ответа 10 минут)
E-mail: [email protected]
Краткий список того, что я умею:
Web Technologies: JavaScript, jQuery, backbone, Bootstrap, HTML, CSS
Task managers: Grunt, Gulp, Webpack
Системы контроля версий: GIT
RDBMS: MySQL,PostgreSQL, SQLite, Mongo
Гарантирую выполнение проекта в соответствии с ТЗ и полное согласование по всем вопросам.
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