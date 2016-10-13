Профессиональные веб решения

Работаю web-разработчиком на протяжении 4 лет. Всегда на связи с заказчиками. Довожу работу до конца.

Контакты

Telegram: https://telegram.me/DaniilD (время ответа 10 минут)

E-mail: [email protected]

Краткий список того, что я умею:

Web Technologies: JavaScript, jQuery, backbone, Bootstrap, HTML, CSS

Task managers: Grunt, Gulp, Webpack

Системы контроля версий: GIT

RDBMS: MySQL,PostgreSQL, SQLite, Mongo

Гарантирую выполнение проекта в соответствии с ТЗ и полное согласование по всем вопросам.