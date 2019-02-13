HTML-верстальщик
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.
Контакты:
e-mail: [email protected]
Skype: live:dashakanevskaya93
Telegram: @DaryDev
Знания, умения, навыки:
- HTML5, CSS3, Javascript, jQuery
- LESS
- Bootstrap
- Gulp
- Git
- Gimp, Photoshop
- Базовое знание PHP
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная, кроссбраузерная верстка, соответствие стандартам W3C
- Реализация pixel perfect.
- Соблюдение сроков.
- Качественную работу.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
- Гарантия на верстку 1 мес.
Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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