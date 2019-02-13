DaryDev

Дарья DaryDev

 
30 летРоссия/Казань
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
HTML-верстальщик

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﻿Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом.

Контакты:

e-mail: [email protected]

Skype: live:dashakanevskaya93

Telegram: @DaryDev

Знания, умения, навыки:

  • HTML5, CSS3, Javascript, jQuery
  • LESS
  • Bootstrap
  • Gulp
  • Git
  • Gimp, Photoshop
  • Базовое знание PHP
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная, кроссбраузерная верстка, соответствие стандартам W3C
  • Реализация pixel perfect.
Гарантирую:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественную работу.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
  • Ответ на письма, написанные на почту - 100%.
  • Гарантия на верстку 1 мес.
Образование:

- Высшее

Предпочитаю заказчика, который ставит конкретные задачи.

PHPJavascriptHTMLBootstrapjQueryGulpPhotoshopGit
Портфолио