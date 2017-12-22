SPA, профессиональная вёрстка и имплементация на CMS.
Предоставляю услуги:
- разработка SPA на VUE.js;
- качественная и быстрая вёрстка с соблюдением стандартов W3C,
- имплементация ("посадка") верстки на CMS Wordpress или Joomla.
- Разработка "под ключ" Корпоративных порталов, каталогов, landing page, интернет магазинов.
Владею:
- HTML5, CSS3.
- Кроссбраузерность .
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- Bootstrap 3/4.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Использование спрайтов.
- Word Press, Joomla.
- javaScript native/jQuery.
- Vue JS.
- Parallax scrolling.
Делаю свою работу качественно и в срок c 2015 года.
Преимущества:
- Соблюдение сроков.
- Качественная работа.
- Актуальные цены.
- Работа до полного утверждения проекта.
- Бесплатное техническое консультирование.
Контакты:
- e-mail: [email protected];
- skype: den4yk_one
- Карта Приватбанк.
- WebMoney.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Пообщался с Денисом он сразу отреагировал на задачу адекватно и предложил несколько вариантов исполнения. Просто и понятно легко сработали. Сделано соблюдая сроки. Был сегда на связи! Все агонь! еще доработку сделал о которой не договаривались заранее)
Ответный отзыв
Обсудили с Артуром все детали проекта, на свои вопросы получил чёткие ответы и сдал проект в согласованные сроки. Рекомендую как порядочного исполнителя.
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
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