Den4yk_one

Денис Den4yk_one

 
34 годаУкраина/Харьков
8 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
SPA, профессиональная вёрстка и имплементация на CMS.

Предоставляю услуги:

- разработка SPA на VUE.js;

- качественная и быстрая вёрстка с соблюдением стандартов W3C,

- имплементация ("посадка") верстки на CMS Wordpress или Joomla.

- Разработка "под ключ" Корпоративных порталов, каталогов, landing page, интернет магазинов.

Владею:

  • HTML5, CSS3.
  • Кроссбраузерность .
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • Bootstrap 3/4.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Использование спрайтов.
  • Word Press, Joomla.
  • javaScript native/jQuery.
  • Vue JS.
  • Parallax scrolling.
О работе:

       Делаю свою работу качественно и в срок c 2015 года.

Преимущества:

  • Соблюдение сроков.
  • Качественная работа.
  • Актуальные цены.
  • Работа до полного утверждения проекта.
  • Бесплатное техническое консультирование.
Ответ на письма, написанные на почту - 100%.

Контакты:

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

  • Карта Приватбанк.
  • WebMoney.
JavascriptWordPressHTMLJoomlaBootstrapjQueryVue.js
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$50
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
ar2
34 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Сделать опросник на сайте на поддомене 3 вопроса. в конце показ видео.
Пообщался с Денисом он сразу отреагировал на задачу адекватно и предложил несколько вариантов исполнения. Просто и понятно легко сработали. Сделано соблюдая сроки. Был сегда на связи! Все агонь! еще доработку сделал о которой не договаривались заранее)
Обсудили с Артуром все детали проекта, на свои вопросы получил чёткие ответы и сдал проект в согласованные сроки. Рекомендую как порядочного исполнителя.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $20от 1 дня
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