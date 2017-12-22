Пообщался с Денисом он сразу отреагировал на задачу адекватно и предложил несколько вариантов исполнения. Просто и понятно легко сработали. Сделано соблюдая сроки. Был сегда на связи! Все агонь! еще доработку сделал о которой не договаривались заранее)