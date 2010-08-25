DennyTX

Даниил DennyTX

 
51 годРоссия/Екатеринбург
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ГК "Арсенал"
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Рассказ на заданную тему.

    Написать большой рассказ (маленькую повесть) на заданную тему. Стиль: - альтернативная история.  техно. Период: 1960 - 1970 гг. Тема:  -  советский союз обогнал американцев а лунной гонке (космос. пилотируемая высадка на луну. реалистичность). ЦА: люди с высшим техническим образованием. Смысл: ...

    Стихи, Песни и Проза1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Запекание теней и дирт на текстуре для 3Д модели.

    Есть готовая оттекстурированная модель интерьера (кокпит). Много приборов и переключателей. Задача - добавить "грязь" на углах (дирт?) и запечь тени в местах прилегания одного объекта к другому. (а именно чтобы под объектом на текстуре образовалось темное ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Учет личных финансов онлайн

    $3000

    Создание системы учета личных финансов для физика (семьи) на web. 1. создание ТЗ (формализация). оплата. (Сам не составлю, ибо не умею. поэтому готов за это заплатить. Информацию могу выдать через бриф или в беседе скайп) 2. Программирование ...

    PHPAjaxYii
    Веб-программирование25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • ТЗ для сервиса Учет личных финансов онлайн

    $500

    Создание ТЗ с реверсивным инжинирингом имеющегося сервиса и с последующим учетом необходимых дополнений для системы управления и учета личных финансов. Срок выполнения мах 14 дней. Оплата 50/50

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мод "контроль исполнения темы" для phpBB3

    $300

    Краткое ТЗ. 1. При создании темы можно выбрать «ответственного» из списка пользователей. (выпадающий список), либо группу. 2. При этом можно задать «точку актуальности». (мод myCalendar3). И событие засунуть в этот календарь, расскрасив. 3. Тема, у которой это задано, получает какой ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
FladeX
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
$300
10 баллов
13 лет назад
Мод "контроль исполнения темы" для phpBB3
Остался доволен сотрудничеством с Даниилом. Он очень подробно объяснил задание и отвечал на все возникающие с моей стороны вопросы. По оплате работы тоже проблем никаких - всё было осуществленно в полной мере и в срок.
Задачка была (как я понял) не из легких, кода вышло достаточно много, пришло согласовывать с двумя другими модами. Сделано именно то, что хотелось увидеть и учтены пожелания, возникшее по ходу дела. А также были оказаны консультации по не относящимся к данному проекту вопросам, за что отдельное Спасибо. Очень приятно было работать в онлайн. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
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