Написать большой рассказ (маленькую повесть) на заданную тему. Стиль: - альтернативная история. техно. Период: 1960 - 1970 гг. Тема: - советский союз обогнал американцев а лунной гонке (космос. пилотируемая высадка на луну. реалистичность). ЦА: люди с высшим техническим образованием. Смысл: ...
- Стихи, Песни и Проза1 исполнительЗакрыт7 лет назад
Есть готовая оттекстурированная модель интерьера (кокпит). Много приборов и переключателей. Задача - добавить "грязь" на углах (дирт?) и запечь тени в местах прилегания одного объекта к другому. (а именно чтобы под объектом на текстуре образовалось темное ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $3000
Создание системы учета личных финансов для физика (семьи) на web. 1. создание ТЗ (формализация). оплата. (Сам не составлю, ибо не умею. поэтому готов за это заплатить. Информацию могу выдать через бриф или в беседе скайп) 2. Программирование ...Веб-программирование25 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Создание ТЗ с реверсивным инжинирингом имеющегося сервиса и с последующим учетом необходимых дополнений для системы управления и учета личных финансов. Срок выполнения мах 14 дней. Оплата 50/50Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $300
Краткое ТЗ. 1. При создании темы можно выбрать «ответственного» из списка пользователей. (выпадающий список), либо группу. 2. При этом можно задать «точку актуальности». (мод myCalendar3). И событие засунуть в этот календарь, расскрасив. 3. Тема, у которой это задано, получает какой ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад