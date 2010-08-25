Задачка была (как я понял) не из легких, кода вышло достаточно много, пришло согласовывать с двумя другими модами. Сделано именно то, что хотелось увидеть и учтены пожелания, возникшее по ходу дела. А также были оказаны консультации по не относящимся к данному проекту вопросам, за что отдельное Спасибо. Очень приятно было работать в онлайн. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.