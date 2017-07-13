Dim_Design

Дмитрий Dim_Design

 
40 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
Kirill_15
Кирилл 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Поправить текст в макете и сгенерировать штрих код
Все отлично! Быстро и качественно
Прекрасный заказчик! Четко поставленная задача, быстро реагирует на сообщения, оплачивает вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв