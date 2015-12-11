Веб-разработчик, веб-дизайнер, верстальщик. Создатель наилучших сайтов по самой приемлемой цене "под ключ" на Джумла

Adobe Dreamweaver, Adobe InDesing, Adobe Photoshop, ACDSee, FileZilla Client..., а также всё, что связано с Joomla на ура!

Опыт работы веб-разработчиком: 2 года + 1 год обучения

Среди сайтов, где от "а" до "я" вся работа сделана мной и моей студии веб дизайна (Dikos, http://repose.com.ua/Dikos ):

http://www.indivisibleukraine.in.ua/ http://repose.com.ua/ http://lf.net.ua/ http://idea.indivisibleukraine.in.ua/ и прочее.

Это, что касается сайтов "под ключ". Также, отдельно занимаюсь дизайном сайтов, HTML-версткой, наполнением сайтов, SEO-оптимизацией, безопасностью. Являюсь одним из лучших экспертов по Joomla в Украине.

На weblancer с начала декабря 2015 года. Не знаю ещё как тут заведено, но я придерживаюсь принципа: "договор дороже денег". Техническое задание должно быть конкретно поставлено, вся работа выполнена в срок, а оплата моментальная! В общем так, ка договорились перед началом работы! Никогда не затягиваю сроки исполнения работы и всегда успеваю, при том, что после выполнения многократно всё проверяю. Получаю наслаждение от своей работы и рад позитивным откликам заказчиков!)

Среди других занятий: разрабатываю логотипы (уже порядка двух десятков, как и сайты, смотрите в портфолио), являюсь дизайнером и главным редактором газеты "Гражданское общество в Украине", соответственно вёрстка и дизайн газеты на мне. Также, хоть и в меньшей мере, занимаюсь копирайтенгом / рерайтингом и видеомонтажем.

Заказчик должен быть воспитанным, знать чего он хочет и в какие сроки, а также быть на связи и оплачивать работу в срок! Если Вы не подходите под это описание, просьба не обращаться!)