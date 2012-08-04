Divano

Денис Душин Divano

 
36 летУкраина
17 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Денис Душин

Дата рождения: 24 апреля 1987

Регион: Крым

Эл. почта: [email protected]

ICQ: 360994275

Профессиональные навыки:

--Языки, технологии: -Java (J2EE: JSP, Servlets, Portlets), JDBC, Hibernate; Lucene, POI, SWT; Spring framework

--RDBMS: MySQL, Oracle(базовый уровень);

--Владение продуктами: IntelliJ-IDEA 4.X, 5.X, Tomcat 5.X, Jboss AS

--Collaboration: subversion, Ant,maven.

Языки

-- Английский — базовый уровень, свободное чтение тех. документации

MySQLOracle
Разработка игр
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#436
Мобильные приложения
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#627
Системное программирование
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#724
Базы данных
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#1037
Прикладное ПО
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#1434
Веб-программирование
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#5581
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