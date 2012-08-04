Денис Душин
Дата рождения: 24 апреля 1987
Регион: Крым
Эл. почта: [email protected]
ICQ: 360994275
Профессиональные навыки:
--Языки, технологии: -Java (J2EE: JSP, Servlets, Portlets), JDBC, Hibernate; Lucene, POI, SWT; Spring framework
--RDBMS: MySQL, Oracle(базовый уровень);
--Владение продуктами: IntelliJ-IDEA 4.X, 5.X, Tomcat 5.X, Jboss AS
--Collaboration: subversion, Ant,maven.
Языки
-- Английский — базовый уровень, свободное чтение тех. документации
Разработка игр
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#436
Мобильные приложения
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#627
Системное программирование
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#724
Базы данных
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#1037
Прикладное ПО
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#1434
Веб-программирование
нет отзывов
от $200
от 7 дней
#5581