Dmitriy1251

Необходимо решить задачи по методам оптимизации в Matlab и подготовить полное описание всех действий в документе формата .doc. Ожидается четкое и детальное изложение процесса решения задач.
- $10Лабораторные работынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать и добавить функцию в Telegram бота, написанного на Kotlin, для получения информации из аккаунта пользователя сервиса. Необходимо развертывание, разработка и тестирование на локальном сервере. Сроки выполнения 2-4 дня, цена обсуждаема в пределах 2000 рублей с возможностью доп. вознаграждения за скорость и качество.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо добавить функцию в Telegram-бота, созданного на Kotlin, для получения информации из аккаунта пользователя сервиса. Ожидается развертывание, разработка и тестирование на локальном сервере. Срок выполнения 2-4 дня, обсуждаемая цена около 2000 рублей. Возможны дополнительные вознаграждения за скорость и качество работы.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо добавить функцию в Telegram бота, чтобы получать информацию из аккаунта пользователя сервиса, написанного на Kotlin. Работа включает развертывание, разработку и тестирование на локальном сервере. Сроки выполнения – 2-4 дня. Возможна обсуждаемая цена в пределах 2000 рублей с возможностью дополнительного вознаграждения за скорость и качество.Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Разработка производится в учебных целях(курсовая), в релиз не пойдет и не будет использоваться в коммерческих целях, поэтому максимально упрощено все.Язык программирования Unity + C# и бд из 3-5 таблиц.Цена и подробности обсуждаютсяКонкретнее: Необходимо разработать игру ...Разработка игр11 заявокЗакрыт4 года назад