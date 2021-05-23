Dmitriy1251

Требуется разработать и добавить функцию в Telegram бота, написанного на Kotlin, для получения информации из аккаунта пользователя сервиса. Необходимо развертывание, разработка и тестирование на локальном сервере. Сроки выполнения 2-4 дня, цена обсуждаема в пределах 2000 рублей с возможностью доп. вознаграждения за скорость и качество.