Dmitriy1251

Дмитрий Dmitriy1251

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Matlab методы оптимизации

    $10

    Необходимо решить задачи по методам оптимизации в Matlab и подготовить полное описание всех действий в документе формата .doc. Ожидается четкое и детальное изложение процесса решения задач.

    Лабораторные работынет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Kotlin + telegram бот

    Требуется разработать и добавить функцию в Telegram бота, написанного на Kotlin, для получения информации из аккаунта пользователя сервиса. Необходимо развертывание, разработка и тестирование на локальном сервере. Сроки выполнения 2-4 дня, цена обсуждаема в пределах 2000 рублей с возможностью доп. вознаграждения за скорость и качество.

    Kotlin
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Kotlin + telegram бот

    Необходимо добавить функцию в Telegram-бота, созданного на Kotlin, для получения информации из аккаунта пользователя сервиса. Ожидается развертывание, разработка и тестирование на локальном сервере. Срок выполнения 2-4 дня, обсуждаемая цена около 2000 рублей. Возможны дополнительные вознаграждения за скорость и качество работы.

    Kotlin
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Kotlin + telegram бот

    Необходимо добавить функцию в Telegram бота, чтобы получать информацию из аккаунта пользователя сервиса, написанного на Kotlin. Работа включает развертывание, разработку и тестирование на локальном сервере. Сроки выполнения – 2-4 дня. Возможна обсуждаемая цена в пределах 2000 рублей с возможностью дополнительного вознаграждения за скорость и качество.

    Kotlin
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработка простой игры на Unity (клиент-сервер)

    Разработка производится в учебных целях(курсовая), в релиз не пойдет и не будет использоваться в коммерческих целях, поэтому максимально упрощено все.Язык программирования Unity + C# и бд из 3-5 таблиц.Цена и подробности обсуждаютсяКонкретнее: Необходимо разработать игру ...

    AndroidUnity
    Разработка игр11 заявок
    Закрыт
    4 года назад