Dmitry_mp3

Требуется сайт http://economdom.ru вывести в топ 10 яндекс запросов по запросам "проекты домов", "строительство домов". Нужно добавить еще 2 составляющие экономичных домов (в переспективе можно довести их до 5-7)как-то строительство домов из термопрофиля и каркасное строительство. ...
- Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт15 лет назад
Во первых, надо убрать фон, оставить только рамку, рамку ужать немного, подправить некоторые цифры, и перекинуть часть игроков (добавить с других скриншотов). Прикладываю один скриншот, его я уже немного отредактировал, но их много. з.ы. в ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен15 лет назад
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1. База: новостной движок, все равно какой, хоть wordpress, хоть dle, хоть на ваше усмотрение. 2. К нему простенький дизайн, какого типа - в привате. 3. Прикрутить регистрацию с помощью смс оплаты. биллинг - любой. Если РБ ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад