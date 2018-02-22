Domovoi79

Алексей Domovoi79

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Выполнение заказанных работ качественно и точно в срок.

  • Удалённый менеджер

    Работа заключается в мониторинге работы специалистов(программисты, дизайнеры) и координации процессов разработки, а именно: 1. Контроль сроков сдачи программных продуктов. 2. Проверка приложений на соответствие ТЗ; 3. Тестирование приложений для выявления ...

    Управление проектами12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение достопримечательностей. Фронтенд.

    Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Есть задача по разработке мобильного приложения Достопримечательностей под Android и iOS.  Техническое задание - https://drive.google.com/file/d/1gFYuJbfOGdHh6DixmivN6GCPrLC2ZoXp/view?usp=sharing Сориентируете по стоимости, срокам? Уточнения. Необходим только Фронтенд, без дизайна. на каждую ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет-магазин с онлайн оплатой

    Добрый день.  Техническое задание - https://drive.google.com/open?id=1bXikNtMw_QZb_zoXvGjE4iip_LhjMGvS Интересует: 1. Сроки 2. Цена 3. Порядок расчета (поэтапная, предоплата, кворк) 4. На чем будет реализован проект предварительно 5. Есть ли опыт ...

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Приложение достопримечательностей. Бекенд

    Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Есть задача по разработке бекенд-сервиса для мобильного приложения Достопримечательностей под Android и iOS.  Техническое задание - https://drive.google.com/file/d/1gFYuJbfOGdHh6DixmivN6GCPrLC2ZoXp/view?usp=sharing Сориентируете по стоимости, срокам? Какую технологию разработки планируете применять? ...

    AndroidiOS
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад