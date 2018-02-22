Работа заключается в мониторинге работы специалистов(программисты, дизайнеры) и координации процессов разработки, а именно: 1. Контроль сроков сдачи программных продуктов. 2. Проверка приложений на соответствие ТЗ; 3. Тестирование приложений для выявления ...
- Управление проектами12 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Есть задача по разработке мобильного приложения Достопримечательностей под Android и iOS. Техническое задание - https://drive.google.com/file/d/1gFYuJbfOGdHh6DixmivN6GCPrLC2ZoXp/view?usp=sharing Сориентируете по стоимости, срокам? Уточнения. Необходим только Фронтенд, без дизайна. на каждую ...Мобильные приложения10 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день. Техническое задание - https://drive.google.com/open?id=1bXikNtMw_QZb_zoXvGjE4iip_LhjMGvS Интересует: 1. Сроки 2. Цена 3. Порядок расчета (поэтапная, предоплата, кворк) 4. На чем будет реализован проект предварительно 5. Есть ли опыт ...Интернет-магазины12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $250
С условиями вакансии можете ознакомиться по ссылке - https://drive.google.com/file/d/1pV8BLVdFLbmbB0SXQ8ElPLh0vt1nHmJs/view?usp=sharingПродажи и лиды2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Есть задача по разработке бекенд-сервиса для мобильного приложения Достопримечательностей под Android и iOS. Техническое задание - https://drive.google.com/file/d/1gFYuJbfOGdHh6DixmivN6GCPrLC2ZoXp/view?usp=sharing Сориентируете по стоимости, срокам? Какую технологию разработки планируете применять? ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад