Добрый день, Уважаемые фрилансеры. Есть задача по разработке мобильного приложения Достопримечательностей под Android и iOS. Техническое задание - https://drive.google.com/file/d/1gFYuJbfOGdHh6DixmivN6GCPrLC2ZoXp/view?usp=sharing Сориентируете по стоимости, срокам? Уточнения. Необходим только Фронтенд, без дизайна. на каждую ...