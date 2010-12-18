Dontwarring

Чернов Dontwarring

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Только качественное выполнение услуг в минимальные сроки

Стаж 5 лет в рекламном бизнесе в специальности символика и текстописание

Знание юрипруденции

Копирайтинг
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от $10
от 1 дня
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Наполнение сайтов
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от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
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от $10
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $20
от 6 дней
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Стихи, Песни и Проза
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от $1
от 1 дня
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