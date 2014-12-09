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Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Всегда на связи, хотя я доставала в течение нескольких дней чисто из-за своей вины(не совсем четко написала ТЗ), потом еще форматы не открывались из-за старых версий программ, но Артак все пересохранил, а еще мне приспичило пару дорисовок, но Артак не спорил и все сделал крайне быстро, хотя вроде как не обязан был по условиям конкурса. В целом, терпения ему не занимать:)
Ответный отзыв
Конструктивный диалог, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$60/час
#395
Верстка полиграфии
нет отзывов
$35/час
#582
Наружная реклама
нет отзывов
$35/час
#585
Фирменный стиль
нет отзывов
$150/час
#610
Дизайн продукции
нет отзывов
$90/час
#844
Баннеры
нет отзывов
$50/час
#1545
Обработка фотографий
нет отзывов
$10/час
от $20
#2147