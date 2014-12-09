Всегда на связи, хотя я доставала в течение нескольких дней чисто из-за своей вины(не совсем четко написала ТЗ), потом еще форматы не открывались из-за старых версий программ, но Артак все пересохранил, а еще мне приспичило пару дорисовок, но Артак не спорил и все сделал крайне быстро, хотя вроде как не обязан был по условиям конкурса. В целом, терпения ему не занимать:)