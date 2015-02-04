EkaterinaVolkova

Екатерина EkaterinaVolkova

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написать тексты на сайт

    добрый день, необходимо написать тексты на сайт. Компания занимается услугами по устройству промышленных полов. 25 текстов по 2000 знаков. Требования и условия: 1) Уникальность должна быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Внутренняя оптимизация сайта и продвижение

    Добрый день, новый сайт. Сайт разработан на Joomla 2.5. Еще пока не выложен в интернет. И не заполнен контентом. Тематика работы по устройству промышленных полов: - устройство бетонных полов ...

    Google AdsJoomla
    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать дизайн сайта

    Добрый день, необходимо разработать дизайн сайта в фирменной стилистике компании. Логотип и фирменный стиль в наличие. По структуре: - Главная страница - Страница с ...

    Дизайн сайтов48 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна верстка сайта

    Добрый день, нужно сделать верстку для последующей интеграции на cms, дизайн готов. Цена/сроки? макеты всем скину в скайп и обязательно отпишусь.. заранее благодарна за отклик

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад