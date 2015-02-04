EkaterinaVolkova

добрый день, необходимо написать тексты на сайт. Компания занимается услугами по устройству промышленных полов. 25 текстов по 2000 знаков. Требования и условия: 1) Уникальность должна быть ...
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- Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Добрый день, новый сайт. Сайт разработан на Joomla 2.5. Еще пока не выложен в интернет. И не заполнен контентом. Тематика работы по устройству промышленных полов: - устройство бетонных полов ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, необходимо разработать дизайн сайта в фирменной стилистике компании. Логотип и фирменный стиль в наличие. По структуре: - Главная страница - Страница с ...Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужно сделать верстку для последующей интеграции на cms, дизайн готов. Цена/сроки? макеты всем скину в скайп и обязательно отпишусь.. заранее благодарна за откликHTML-верстка19 заявокЗакрыт10 лет назад