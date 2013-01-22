Качественный и грамотный рерайт на любую тематику

Орлова Елена

E-mail: [email protected]

Цель

Копирайтер, рерайтер, работа с текстом.

Образование

Учебное заведение: Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова

Квалификация: филолог

Профессиональные навыки

Быстро и качественно перерабатываю тексты путем стилистического редактирования с учетом требований заказчика. Оптимизирую существующий материал в соответствии с выбранной стилистикой, создаю новый на базе уже существующего с сохранением фактической основы, возможными дополнениями, но с изменением исходного текста, адаптирую стиль и структуру для улучшения восприятия. Уникальность своих работ проверяю в Адвего, text.ru. Самостоятельно нахожу исходники, работаю с ключами.

Опыт работы 2 года. Мною написаны циклы статей для сайтов на тематики: «Народная медицина», «Психология», «Педагогика», «Фармакология», «Мебель своими руками», «Мастер-классы», «Бизнес-тренинги», «Дизайн», обзоры бытовой техники и пр.