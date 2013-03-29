Постоянный и стабильный поток заказов на тексты для полного наполнения небольших сайтов коммерческих тематик. Преимущественно – информационные статьи (рерайт). 30р за 1000 знаков.
Копирайтинг29 заявок
Закрыт
12 лет назад
Постоянный и стабильный поток заказов на тексты для полного наполнения небольших сайтов коммерческих тематик. Преимущественно – информационные статьи (рерайт). 30р за 1000 знаков.
Вакансия - помощник вебмастера Требования: - знание html\css (основы) - базовые навыки Photoshop Желательно, но необязательно: наличие знакомства с Wordpress и смежные навыки Удалёнка. ...
Требуется создание простых, но качественных сайтов-визиток 1. ~10 страниц (с написанием текстов или с использованием наших - обсуждаемо) 2. чистый html (можно WP, но только если проще) 3. возможно на основе ...