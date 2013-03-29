EpiWeb

Елена EpiWeb

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Помощник вебмастера

    $500

    Вакансия - помощник вебмастера Требования: - знание html\css (основы) - базовые навыки Photoshop Желательно, но необязательно: наличие знакомства с Wordpress и смежные навыки Удалёнка. ...

    CSSHTMLWordPress
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайтов визиток

    $250

    Требуется создание простых, но качественных сайтов-визиток 1. ~10 страниц (с написанием текстов или с использованием наших - обсуждаемо) 2. чистый html (можно WP, но только если проще) 3. возможно на основе ...

    HTMLWordPress
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    12 лет назад