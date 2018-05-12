EvgeniiAlt

Приветствую всех на моей странице. Меня зовут Евгений, я занимаюсь веб-разработкой больше года, ниже приведен список моих навыков и спектр осуществляемых работ.
Мои навыки:
- Прототипирование
- Веб-дизайн
- Верстка сайтов(HTML5, CSS3, bootstrap 3/4, JS, jQuery)
- Адаптивная верстка.
- Посадка(интеграция) верстки на CMS(Modx, WordPress)
- Верстка писем
Мои услуги:
- Сайт под ключ
- Landing Page
- Multi Landing Page
- Сайт визитка.
- Верстка по вашему макету.
- Посадка верстки на Modx, WordPress
- Верстка писем(адаптивных)
Почему я подойду в качестве исполнителя ваших идей и проектов:
- Никаких шаблонов, разработка с нуля и индивидуальный подход позволяет создать свежий, современный и оригинальный сайт,
- Создание валидных, адаптивных и кросс-браузерных сайтов.
- Выполнение работы в соответствии с ТЗ, в обговоренные сроки.
- Вы всегда можете связаться со мной в VK, Skype, Telegram или через e-mail.
- Разбиение проекта на этапы, позволяет избегать недопонимания и полностью реализовать ваши идеи, а так же отслеживать текущий ход работ.
- Возможна поэтапная оплата. К примеру, возможно такое разбиение: прототип, дизайн, верстка, посадка на CMS. Возможны и стандартные варианты оплаты 50/50 или безопасная сделка.
Если у вас возникли вопросы, пишите, я оперативно на них отвечу. Всем добра и удачи в ваших проектах.