EvgeniyPoremchuk

Занимаюсь PHP, HTML и CSS програмированием,комплексной разработкой проектов

Здравствуйте друзья!

Зовут меня Поремчук Евгений Владимирович, с 2005 года занимаюсь разработкой веб-проектов как в команде так и в роли фрилансера. На данный момент работаю на АЕС и управляю IT-компашкой "AisoGroup". До того работал в банковсой сфере от ведушего специалиста до начальника отдела IT.

Использую в проектах:

- PHP (MVC);

- Обожаю Ajax;

- MySQL и SQLite;

- JavaScript (в т.ч. JQuery);

- CSS;

- HTML;

- Framework YII

-Joomla, OpenCart, TemplateCMS...

Есть свой VPS для наших с Вами проектов в хорошем дадацентре (Киев).

И еще одно: руки-ноги не ламаю, телефоны не теряю, почта и аська сама не блокируеться, на похороны не хожу, в больницах не лежу. Тьфу-тьфу-тьфу...

Работаю вечером и на выходных. В людях честность. В оплате нравиться схема 50%/50%.