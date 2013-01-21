EvgeniyPoremchuk

Здравствуйте друзья!
Зовут меня Поремчук Евгений Владимирович, с 2005 года занимаюсь разработкой веб-проектов как в команде так и в роли фрилансера. На данный момент работаю на АЕС и управляю IT-компашкой "AisoGroup". До того работал в банковсой сфере от ведушего специалиста до начальника отдела IT.
Использую в проектах:
- PHP (MVC);
- Обожаю Ajax;
- MySQL и SQLite;
- JavaScript (в т.ч. JQuery);
- CSS;
- HTML;
- Framework YII
-Joomla, OpenCart, TemplateCMS...
Есть свой VPS для наших с Вами проектов в хорошем дадацентре (Киев).
И еще одно: руки-ноги не ламаю, телефоны не теряю, почта и аська сама не блокируеться, на похороны не хожу, в больницах не лежу. Тьфу-тьфу-тьфу...
Работаю вечером и на выходных. В людях честность. В оплате нравиться схема 50%/50%.