Веб-программирование
► Адаптивная вёрстка
- Ваш сайт будет красиво смотреться на всех разрешениях экрана.
- При этом будет использован framework Bootstrap 3, 4, почему он? Да потому что он экономит кучу времени :)
- Все возможные flex и float будут так же участвовать в разработке.
- Оживление вашей вёрстки и возможность сделать её динамичной и понятной.
- Помощь с выгрузкой и загрузкой товара с помощью 1С.
- Добавление способов оплаты.
- Настройка отправки форм.
- Вывод динамичной информации.
- Ajax - возможность сделать, что-либо не перезагружая вашу страницу и сделать её более отзывчивой и приятной ;)
- Все возможные манипуляции на стороне клиента так же будут присутствовать :)
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
5 лет назад
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!