Fanter85

Андрей Fanter85

 
28 летРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Веб-программирование

Адаптивная вёрстка

  • Ваш сайт будет красиво смотреться на всех разрешениях экрана.
  • При этом будет использован framework Bootstrap 3, 4, почему он? Да потому что он экономит кучу времени :)
  • Все возможные flex и float будут так же участвовать в разработке.
Bitrix CMS

  • Оживление вашей вёрстки и возможность сделать её динамичной и понятной.
  • Помощь с выгрузкой и загрузкой товара с помощью 1С.
  • Добавление способов оплаты.
PHP

  • Настройка отправки форм.
  • Вывод динамичной информации.
JavaScript, jquery

  • Ajax - возможность сделать, что-либо не перезагружая вашу страницу и сделать её более отзывчивой и приятной  ;)
  • Все возможные манипуляции на стороне клиента так же будут присутствовать :)
PHPJavascriptBootstrapjQueryAjaxБитрикс
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$20
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aliev1994eldar
Эльдар Алиев 
29 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
5 лет назад
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