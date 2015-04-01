Нужно раскрутить группу до 40 000 подписчиков тематика ОАЭ Fashion/Фото/Город. Подписчики должны быть живыми!
Занимаюсь Веб-разработкой сайтов и веб-приложений любой сложности.
Разработка сайтов с нуля и доработка. Верстка сайта по готовому дизайну.
Адаптивная верстка под мобильные устройства, планшеты, iPad, iPhone и т.п.
Работаю с фрэймворками Laravel, Bootstrap, AngularJS, jQuery, AJAX, MySQL
Использую CMS — DataLite Engine (DLE), WordPress
Для создания макетов и баннеров использую Photoshop
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем людей в команду для создания интернет-магазина. Разрабатывается API-магазина для интеграции с мобильным приложением и сайтом. Пример сайта https://www.etsy.com/ Требования для кандидата: - Laravel (или знание ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт тематики игровых ставок, нужен PHP программист имеющий хороший опыт в разработке Laravel. Требующиеся знания: - HTML5 - CSS3 - JS(Jquery)Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад