Forge0100

Артем Forge0100

 
29 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
iArtem.ru

Занимаюсь Веб-разработкой сайтов и веб-приложений любой сложности. 

Разработка сайтов с нуля и доработка. Верстка сайта по готовому дизайну.

Адаптивная верстка под мобильные устройства, планшеты,  iPad, iPhone и т.п. 

Работаю с фрэймворками Laravel, Bootstrap, AngularJS, jQuery, AJAX, MySQL

Использую CMS — DataLite Engine (DLE), WordPress

Для создания макетов и баннеров использую Photoshop