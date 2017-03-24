Метко. Смело (при необходимости). Оригинально и грамотно (обязательно).
Добро пожаловать, уважаемый заказчик!
Необходим работающий проект? Для Вас я готова потрудиться и создать:
- продающие тексты;
- эффектные названия и слоганы;
- запоминающиеся статьи различной тематики;
- манящие резюме.
Умело и эффективно обращаюсь с русским языком, поэтому мне не составит труда преобразить уже имеющийся текст посредством рерайтинга или редактирования.
Я счастливая обладательница высшего лингвистического образования. Имею опыт преподавания иностранных языков более трех лет, опыт переводов, написания статей и рекламных текстов. Тружусь в сфере развития бизнеса e-commerce более двух лет, но креативный дух и желание сделать Ваш бизнес эффективней привели меня сюда.
Желаю Вам успешных проектов и жду заказы!
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Копирайтинг
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$1/час
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Нейминг и Слоганы
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от $10
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Продающие тексты
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$1/час
от $1
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Редактирование и Корректура
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$1/час
от $1
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Рерайтинг
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$1/час
от $1
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Стихи, Песни и Проза
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$1/час
от $10
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Сценарии
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$1/час
от $1
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