Метко. Смело (при необходимости). Оригинально и грамотно (обязательно).

Добро пожаловать, уважаемый заказчик!

Необходим работающий проект? Для Вас я готова потрудиться и создать:

- продающие тексты;

- эффектные названия и слоганы;

- запоминающиеся статьи различной тематики;

- манящие резюме.

Умело и эффективно обращаюсь с русским языком, поэтому мне не составит труда преобразить уже имеющийся текст посредством рерайтинга или редактирования.

Я счастливая обладательница высшего лингвистического образования. Имею опыт преподавания иностранных языков более трех лет, опыт переводов, написания статей и рекламных текстов. Тружусь в сфере развития бизнеса e-commerce более двух лет, но креативный дух и желание сделать Ваш бизнес эффективней привели меня сюда.

Желаю Вам успешных проектов и жду заказы!