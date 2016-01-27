Есть шаблон. Есть пример и ТЗ как надо настроить. Нужно просто расставить блоки так как описано в ТЗ. Задание, которое было старое: Главная страница (вариант 1) Сайдбар слева на главной [list=1][*]“Выберите категорию” [*]“Рекомендуем” [*]“Акции” [/list] Центральная часть [list=1][*]Новинки [*]Лидеры продаж [*]Акции [*]Популярные [*]Текст о магазине [/list] Что надо сделать: [list=1][*]Подкатегории товаров ...