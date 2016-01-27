Fower

Владислав Нечепуренко Fower

 
29 летУкраина/Киев
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработки сайта на Opencart 1.5.5

    Нужно сделать некоторые доработки сайта интернет-магазина на опенкарте. ТЗ во вложении.  Нужен программист с опытом работы на этой CMS. Оплата, только через сейф после выполненной работы. Прошу, с другими предложениями оплаты, пожалуйста, не писать в личку, скайп ...

    OpenCart
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Модуль платного доступа к контенту на GSM DLE

    Необходим модуль для GSM DLE организации платного доступа к контенту сайта. Основные требования к модулю: - Версия DLE utf-8 10.6  - интеграция в админпанель GSM  - Баланс денежных средств непосредственно на сайте в профиле пользователя, возможность выбора валюты ...

    PHPHTMLDLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка шаблона OpenCart по примеру

    Есть шаблон. Есть пример и ТЗ как надо настроить. Нужно просто расставить блоки так как описано в ТЗ. Задание, которое было старое: Главная страница (вариант 1) Сайдбар слева на главной [list=1][*]“Выберите категорию” [*]“Рекомендуем” [*]“Акции” [/list] Центральная часть [list=1][*]Новинки [*]Лидеры продаж [*]Акции [*]Популярные [*]Текст о магазине [/list] Что надо сделать: [list=1][*]Подкатегории товаров ...

    OpenCart
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • CRM система – вентиляционные работы, Сингапур

    Нужно из шаблонной админки допилить под себя CRM систему для компании, занимающейся обслуживанием и установкой вентиляционных систем в Сингапуре. Описание прикладываю. Также нужно будет сделать редактор, либо онлайн поля для ввода информации из которых системка ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад