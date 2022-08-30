Freerocket

Переезжаем с DLE на woocomerce нужно экспортировать товарную номенклатуру а потом импортировать в Woo. Нужно экспортировать Название,изображение,описание, характеристики , из характеристик ,страна,производитель,брэнд, итд.Оба сайта наши есть доступ к исходному коду обоих сайтов.
Вадим Якимов FreerocketFreerocket
33 годаРоссия/Владикавказ
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
—
нет выплат фрилансерам
—
нет выбранных исполнителей
—
нет постоянных исполнителей
—
нет безопасных платежей
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Сайт посвящен локальному туризму а именно джипп-турам с дополнительными услугами. Необходимо реализовать функционал бронирования с платной (10%) предбронью и уведомлениями о предброни в телеграмм, Не маркетплейс и не агрегатор. Но есть нюанс по уведомлениям как ...Веб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $100
Сайт посвящен локальному туризму а именно джипп-турам с дополнительными услугами. Необходимо реализовать функционал бронирования с платной (10%) предбронью и уведомлениями о предброни в телеграмм, Не маркетплейс и не агрегатор. Но есть нюанс по ...Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад