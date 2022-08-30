Freerocket

Вадим Якимов Freerocket

 
33 годаРоссия/Владикавказ
2 года на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Экспорт с Dle импорт в Woocommerce

    Переезжаем с DLE на woocomerce нужно экспортировать товарную номенклатуру а потом импортировать в Woo. Нужно экспортировать Название,изображение,описание, характеристики , из характеристик ,страна,производитель,брэнд, итд.Оба сайта наши есть доступ к исходному коду обоих сайтов.

    WooCommerceDLE
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Доработка сайта wordpress

    Сайт посвящен локальному туризму а именно джипп-турам с дополнительными услугами. Необходимо реализовать функционал бронирования с платной (10%) предбронью и уведомлениями о предброни в телеграмм, Не маркетплейс и не агрегатор. Но есть нюанс по уведомлениям как ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Доработка сайта Wordpress

    $100

    Сайт посвящен локальному туризму а именно джипп-турам с дополнительными услугами. Необходимо реализовать функционал бронирования с платной (10%) предбронью и уведомлениями о предброни в телеграмм, Не маркетплейс и не агрегатор. Но есть нюанс по ...

    WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад