Необходимо запостить информацию в социальных сетях (VK, Telegram, Instagram). Ссылки на группы предоставлю.
- Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрытгод назад
Требуется управление репутацией через заполнение топа поисковых систем положительными материалами или предложенным вами способом.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрытгод назад
Необходимо дать рекламу массажного кабинета в VK.Контекстная реклама3 заявкиЗакрытгод назад
- $50
Требуются постеры для размещения текстов со ссылками. Материалы для постинга предоставляются готовые. Оплата: WMR 10-50 р. за ссылку.Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт7 лет назад
Имеетсяряд сайтов (5-7 шт.), которые необходимораскручивать: [list] [*]via-nsk.ru (оптимизирован, нужна только закупка ссылок) [*]victory-nsk.ru (оптимизирован, нужна только закупка ссылок) [*]garant-nsk.ru (неоптимизирован) [*]cialis-store.гu (оптимизирован, нужна только закупка ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется копирайтер Для написания разнообразных текстов для сайтов требуются копирайтеры. Тематика обширная, т.к. сайтов много. Предполагается длительное сотрудничество. Объемы работы крупные. Оплата – WebMoney. Копирайт: 45 руб. за 1000 символов. Рерайт: 35 руб. за 1000 символов. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Требуются постеры Требуются постеры для размещения текстов со ссылками. Материалы для постинга предоставляются готовые. Обращаться в Skype (см. профиль)Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад