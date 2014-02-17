Требуется копирайтер Для написания разнообразных текстов для сайтов требуются копирайтеры. Тематика обширная, т.к. сайтов много. Предполагается длительное сотрудничество. Объемы работы крупные. Оплата – WebMoney. Копирайт: 45 руб. за 1000 символов. Рерайт: 35 руб. за 1000 символов. ...