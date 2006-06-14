Разработать и сверстать дизайн для joomla 1.5 На данный момент сайт выглядит так http://frigat.ru/ Новый сайт на бесплатном шаблоне: http://new.frigat.ru/ Наличие работ и схожей тематике или предоставление макета дизайна будет большим плюсом. Примерная структура разделов в приложении.
- $250Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $250
Есть набросок дизайна сайта, необходимо нарисовать макет в PhotoShope и сверстать его.Дизайн сайтов44 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Возраст: от 20 лет Образование: высшее, незаконченное высшее Профессиональные навыки: умение работать с людьми, знание SQL, Delphi, настройка компьютерных сетей Обязанности: консультация клиентов, установка и настройка программного обеспечения Заработная плата: от $ 600, полная рабочая неделя, возможна частичная занятость Дополнительная ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт17 лет назад
- $2500
Возраст: 24 - 45 лет. Образование: высшее Опыт работы: от 2 лет Профессиональные навыки: Опыт разработки прикладных задач Delphi. Хорошее знание СУБД FireBird. Дополнительная информация: http://frigat.ru/129/ ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $250
Для нового проекта, http://retail.su, необходим дизайн и верстка. Основная задача сайта: сайт по автоматизации розничной торговли. На сайте должны быть следующие рубрики: поездная информация, магазин оборудования, услуги по установке / настройке оборудования и пр. Пример http://retail.ru Высылайте Ваши варианты ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт18 лет назад