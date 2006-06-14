Разработать и сверстать дизайн для joomla 1.5 На данный момент сайт выглядит так http://frigat.ru/ Новый сайт на бесплатном шаблоне: http://new.frigat.ru/ Наличие работ и схожей тематике или предоставление макета дизайна будет большим плюсом. Примерная структура разделов в приложении.