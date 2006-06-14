GasheK

Денис Никитн GasheK

 
42 годаРоссия/Москва
20 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Редизайн сайта под joomla

    $250

    Разработать и сверстать дизайн для joomla 1.5 На данный момент сайт выглядит так http://frigat.ru/ Новый сайт на бесплатном шаблоне: http://new.frigat.ru/ Наличие работ и схожей тематике или предоставление макета дизайна будет большим плюсом. Примерная структура разделов в приложении.

    Дизайн сайтаРедизайн сайтаJoomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Специалист службы технической поддержки

    $1000

    Возраст: от 20 лет Образование: высшее, незаконченное высшее Профессиональные навыки: умение работать с людьми, знание SQL, Delphi, настройка компьютерных сетей Обязанности: консультация клиентов, установка и настройка программного обеспечения Заработная плата: от $ 600, полная рабочая неделя, возможна частичная занятость Дополнительная ...

    Delphi
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайн для сайта

    $250

    Для нового проекта, http://retail.su, необходим дизайн и верстка. Основная задача сайта: сайт по автоматизации розничной торговли. На сайте должны быть следующие рубрики: поездная информация, магазин оборудования, услуги по установке / настройке оборудования и пр. Пример http://retail.ru Высылайте Ваши варианты ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    18 лет назад