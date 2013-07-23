Перевозкин Юрий Николаевич
Дата рождения: 1 сентября 1960 года
Национальность: Русский
Место проживания: г.Ташкент, м.Юнусабад, 10 кв-л, д.5, кв.80
Контактные телефоны: (+99890) 317-26-50 (моб.);(+99871) 225-99-75 (дом.)
Электронная почта: [email protected]
Образование:
Учебное заведение: Ташкентский государственный университет
Дата окончания: 1984 г.
Факультет: Биолого-почвенный.
Специальность: Биолог.
Опыт работы:
2010-2012 – Газета "Бизнес-вестник Востока", ответственный секретарь, шеф-редактор портала "UzReport.com"
2007-2009 – Фирма "Norma Hamkor", руководитель интернет-проекта PC.uz
2006 – Газета "Отдохнем", выпуск для семейного чтения, главный редактор
2005-2006 – Газета "ЭКО", ответственный секретарь
2003-2005 – Газета "Бизнес-вестник Востока", шеф-редактор
2002-2003 – Газета "Бизнес-вестник Востока", ответственный секретарь
2001-2002 – Интернет-портал UzReport.com, шеф-редактор
2001 – ДХО "Туркистон-Инфо", заместитель директора, редактор газет "Суббота" и "Время и мы"
1999-2000 – Газета "Бизнес-вестник Востока", ответственный секретарь
1998-1999 – ИРФ "Пресса", старший редактор регионального приложения к газете "Труд"
1997-1998 – Газета "Бизнес-вестник Востока", редактор выпуска
Знание языков:
Русский – в совершенстве (родной язык)
Английский – чтение.