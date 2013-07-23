Редактор, журналист, дизайнер

Перевозкин Юрий Николаевич

Дата рождения: 1 сентября 1960 года

Национальность: Русский

Место проживания: г.Ташкент, м.Юнусабад, 10 кв-л, д.5, кв.80

Контактные телефоны: (+99890) 317-26-50 (моб.);(+99871) 225-99-75 (дом.)

Электронная почта: [email protected]

Образование:

Учебное заведение: Ташкентский государственный университет

Дата окончания: 1984 г.

Факультет: Биолого-почвенный.

Специальность: Биолог.

Опыт работы:

2010-2012 – Газета "Бизнес-вестник Востока", ответственный секретарь, шеф-редактор портала "UzReport.com"

2007-2009 – Фирма "Norma Hamkor", руководитель интернет-проекта PC.uz

2006 – Газета "Отдохнем", выпуск для семейного чтения, главный редактор

2005-2006 – Газета "ЭКО", ответственный секретарь

2003-2005 – Газета "Бизнес-вестник Востока", шеф-редактор

2002-2003 – Газета "Бизнес-вестник Востока", ответственный секретарь

2001-2002 – Интернет-портал UzReport.com, шеф-редактор

2001 – ДХО "Туркистон-Инфо", заместитель директора, редактор газет "Суббота" и "Время и мы"

1999-2000 – Газета "Бизнес-вестник Востока", ответственный секретарь

1998-1999 – ИРФ "Пресса", старший редактор регионального приложения к газете "Труд"

1997-1998 – Газета "Бизнес-вестник Востока", редактор выпуска

Знание языков:

Русский – в совершенстве (родной язык)

Английский – чтение.