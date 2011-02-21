Golovorez69

Ищу рерайтера на постоянную работу. Тематика: ремонт, отделка, интерьер. Указывайте вашу стоимость.
- Копирайтинг27 заявокЗакрыт12 лет назад
Joomla Переместить надписи в хедере, сделать картинки кликабельными.HTML-верстка7 заявокЗакрыт12 лет назад
перезалить все файлы движка, кроме конфигурационных файлов. Вручную удалить код из файлов шаблона.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
ТЗ 1. Настроить .htaccess с редиректом. 2. Создать Robot.txt 3. Сделать карту сайта в формате xml. 4. Сделать антиспам в комментариях. 5. Установить кнопки соц сетей в комментариях (Контакт, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, ЖЖ, Мой ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Индивидуальный дизайн, панель управленияСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно создать сайт визитку, около 10ти стрн. + новости, фотогаллерея, обратная связь. Сообщайте стоимость и сроки. В личку не писать.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Раскрутка сайта, www.ok69.ru ключи в тегах, указывайте сроки и цену, заявки без них не рассматриваютсяПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо нарисовать 3 простых макета объявления в газету, в Corel. Логотип дам, оплата вебмани, предложения без цены не рассматриваютсяВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Сайт на джумле, необходимо отформатировать контент, поменять фото, выровнять текст. В заявке указывайте цену, оплата по вебманиСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется написать 6 статей для сайта, с плотным использование ключевых слов, естественно чтобы текст был читабельный для людей. Тематика пластиковые окнаКопирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется создание сайта визитки, тематика окна. Дизайн шаблонный переработанный. От меня фото и логотип Помимо этого: - покупка домена; - хостинг на год. Просьба ставить ваши сроки.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад