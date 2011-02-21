Golovorez69

За время нашего сотрудничества Денис проявил себя как настоящий профессионал! Он всегда был на связи, предлагал оптимальные варианты при выборе из альтернатив и аргументированно их обосновывал, проект сделал качественно и в срок, при общении не задавал глупых вопросов, спрашивал четко и по делу. Этот человек умеет ценить свое время и время работодателя, адекватен в общении. Помимо положительных человеческих качеств является хорошим программистом что оценили другие специалисты при осмотре сайта над которым работал Денис. Что особенно понравилось, так это, что человек четко понимает что такое внутренняя оптимизация сайта для дальнейшего поискового продвижения. Во избежание головной боли при создании сайтов всем настоятельно рекомендую данного фрилансера.