Golovorez69

Евгений Golovorez69

 
40 летРоссия/Тверь
13 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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Отзывы фрилансеров
mrcloud
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Joomla, убрать вредоносный код
Все ок
Выполнил все быстро и качественно, за разумную цену. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
JG_Design_Studio
Ян Гориченко 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$350
10 баллов
13 лет назад
Сайт под ключ
Очень приятно было работать с Евгением, задачу описывал всё чётко по пунктам. С Евгением не только приятно работать, а просто приятно пообщаться. Оплата была вовремя, без задержки. Рекомендую!
Ян отлично справился с заданием, сделал все качественно и в срок. Вопросы задавал только по делу, всегда предлагал несколько вариантов при выборе альтернатив, всем рекомендую!
Ответный отзыв
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$250
10 баллов
13 лет назад
Сайт визитка
Евгений правильно составил ТЗ, учитывая как сторону дизайна так и функциональную составляющую. В итоге рабочий процесс прошел без переработок и значительных доработок. Часто на связи и внимательно обсуждает детали. Я остался доволен как самим проектом так и рабочим процессом с заказчиком. Оплату Евгений произвел вовремя и в полном объеме.
За время нашего сотрудничества Денис проявил себя как настоящий профессионал! Он всегда был на связи, предлагал оптимальные варианты при выборе из альтернатив и аргументированно их обосновывал, проект сделал качественно и в срок, при общении не задавал глупых вопросов, спрашивал четко и по делу. Этот человек умеет ценить свое время и время работодателя, адекватен в общении. Помимо положительных человеческих качеств является хорошим программистом что оценили другие специалисты при осмотре сайта над которым работал Денис. Что особенно понравилось, так это, что человек четко понимает что такое внутренняя оптимизация сайта для дальнейшего поискового продвижения. Во избежание головной боли при создании сайтов всем настоятельно рекомендую данного фрилансера.
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designst
50 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Макет объявления в газету
Быстро и четко все сделали... приятно работать. Рекомендую!
Быстро, качественно, без лишних разговоров. Всем настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
hodun
Артур 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
13 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Отформатировать контент на сайте
Отличный заказчик. Приятно общаться и работать. Деньги оплачивает мгновенно. Рекомендую!
Быстро и качественно. Все разговоры по делу, отличный специалист, всем рекомендую!!!
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