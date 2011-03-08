Сайт визитка

Сайты «под ключ»Завершен36 заявок434 просмотра
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Требуется создание сайта визитки, тематика окна.

Дизайн шаблонный переработанный. От меня фото и логотип

Помимо этого:

- покупка домена;

- хостинг на год.

Просьба ставить ваши сроки.

13 лет назад
Golovorez69
Евгений 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
UniStyle
Денис 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$250
7 дней
За время нашего сотрудничества Денис проявил себя как настоящий профессионал! Он всегда был на связи, предлагал оптимальные варианты при выборе из альтернатив и аргументированно их обосновывал, проект сделал качественно и в срок, при общении не задавал глупых вопросов, спрашивал четко и по делу. Этот человек умеет ценить свое время и время работодателя, адекватен в общении. Помимо положительных человеческих качеств является хорошим программистом что оценили другие специалисты при осмотре сайта над которым работал Денис. Что особенно понравилось, так это, что человек четко понимает что такое внутренняя оптимизация сайта для дальнейшего поискового продвижения. Во избежание головной боли при создании сайтов всем настоятельно рекомендую данного фрилансера.
Евгений правильно составил ТЗ, учитывая как сторону дизайна так и функциональную составляющую. В итоге рабочий процесс прошел без переработок и значительных доработок. Часто на связи и внимательно обсуждает детали. Я остался доволен как самим проектом так и рабочим процессом с заказчиком. Оплату Евгений произвел вовремя и в полном объеме.
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