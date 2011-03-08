Сайт- визитка

Требуется человек или команда для разработки видеокурса под рабочим названием "Как создать сайт с нуля". Курс рассчитан на абсолютных новичков. Предполагается рассмотреть создание различных типов сайтов на наиболее подходящем для конкретного типа CMS. (Например: Блог ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание сайта визитки, тематика окна.
Дизайн шаблонный переработанный. От меня фото и логотип
Помимо этого:
- покупка домена;
- хостинг на год.
Просьба ставить ваши сроки.
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