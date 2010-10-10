Сайт на самописной CMS. Zend, Drupal, лапша.

Здравствуйте, господа.

Обращаюсь в первую очередь к представителям компаний и фирм из регионов России, Белорусии, Казахстана и Украины, имеющих расчётный счёт для безналичной оплаты работ (впрочем, это не главное). А также, к фрилансерам, имеющим отношение к таковым.

Предлагаю на взаимовыгодных условиях посотрудничать с компанией из северной столицы России - Санкт-Петербурга; для начала - один проект.

Оплата работы почасовая - вы читаете ТЗ и считаете ориентировочное количество человекочасов, которое будет затрачено на проект. Максимальный ценник за час - 15$.

Что требуется от вас:

- понимание, что работы должны быть сданы в оговоренный срок;

- своевременное оповещение о ходе работ посредством e-mail и Skype;

- желание взяться за работу с самописными CMS на PHP: одна пожилая на лапше, другая написана с использовнием Zend Framework; конечно, наличие собственных наработок (Drupal, Yii, Kohana, etc) также приветствуется;

- опыт работы ваших специалистов с svn и системами управления проектами (Redmine)

Заинтересованные - отписывайтесь пожалуйста в личку со ссылкой на портфолио, я отправлю Вам ТЗ по первому проекту.