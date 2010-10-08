Нужен сайт на WordPress / other

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Всем доброго дня.
Нужно реализовать сайт такого плана : см. схему у меня в портфолио.
Это и сайт визитка - будет отдельная страничка с описанием человека и с его фото.
И сайт для обсуждения тем, типа форума.
На главной странице должны быть:
- чат, который можно свернуть/скрыть, возможность добавлять в сообщения чата видео, музыку как это работает на Юкоз.
- 3 кнопки вверху-это переход к трём основным разделам обсуждения, в которых пользователи могут вставлять фото, видео, прикреплять голосовалки, вобщем как стандартный форум. Админ должен иметь возможность вынести любую статью или видео с темы на главную страницу в качестве новости.
У пользователей сайта в анкетах должна быть возможность добавлять фото и текстовую информацию о себе, а так же возможно понадобится функция "добавление в друзья или поклонники" - это сейчас обсуждается.
-так же нужны будут конкурсы фоторграфий и статей, с возможностью голосования.
-бегущая строка которая скролится вместе с экраном.
Система оплаты некоторых услуг (бегущей строки), через смс.
-смена цветовой гаммы как это реализовано на сайте http://idealprice.ru/ (сверху)
Дизайн сайта не нужен, мы сами всё нарисуем, нужно будет только вставить эти картинки на сайт.
Схема сайта, пока приблизительная, но кардинально меняться не будет.
Для проекта нужен человек, который бы не только всё это сделал, но и в дальнейшем мог добавлять дополнительные функции(гаджеты/виджеты) в случае необходимости, за отдельную плату. Т.е. не должен пропасть бесследно.
Так же нужно, чтобы человек по окончанию работы, научил управлять сайтом, администрировать его и добавлять контент.
Я полагаю, что лучше делать на WP, но если у вас другое мнение, с удовольствием выслушаю аргументы.
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