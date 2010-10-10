Создать сайт визитку компании

Сервис должен работать с а1 валюты wmr, wmz, wmu, wme, wmb Дизайн на ваше усмотрение, главное чтобы было красиво Полноценная 100% защита от взлома, а также от спамеров: Защита по номеру телефону Защита по сервисному номеру Защита по кошельку WebMoney Защита по ...
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Необходимо создать сайт наподобие http://www.perevozim.ru/ с калькулятором стоимости услуг и не вычурным дизайном, подробности по скайп или асе
ICQ 554 303 577
skype : dibrov83
Жду , Сергей
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