Создание сайта онлайн кинотеатра

Сервис должен работать с а1 валюты wmr, wmz, wmu, wme, wmb Дизайн на ваше усмотрение, главное чтобы было красиво Полноценная 100% защита от взлома, а также от спамеров: Защита по номеру телефону Защита по сервисному номеру Защита по кошельку WebMoney Защита по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общие требования:
1) CMS с малой нагрузкой на хостинг, удобной админкой и безопасная(русской)
2) Дизайн+ верстка ( возможно заказывать отдельно)
3) Создание грабера для наполнения базы по данным по фильмам( с наиболее популарного ресурса с
большей базой ) и желательно на максимум уменьшить время затраченное на взятие кодов проигрывателей
с видео хостингов.
4) Два варианта наполнения сайта контентом, один больше грабером, а другой более вручную с
отдельными полями для актеров, режиссеров и т.п и дальнейшему поиску по ним, т.е возможностью
нажатия например на актера и будет показаны все фильмы на сайте с его участием...
5) Удобный поиск, не только по фильмам но и по годам , режиссерам и.т.п...
6)Реклама:
+Ротатор рекламных мест
+глобальные блоки
+ возможность убирать рекламы для определенных групп посетителей
Если пользователей сделал к примеру 3 комментария или добавил 3 новости ( кол-во настраивалось) то
реклама автоматом отключалась, переходил в другую группу например.
8) Различные дополнения...
Заинтересованным могу выслать более подробное описание функционала + уточните какие моменты более
подробно описать.
От вас:
Примерная цена проекта и сроки выполнения!
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