Создание сайта онлайн кинотеатра

Общие требования:

1) CMS с малой нагрузкой на хостинг, удобной админкой и безопасная(русской)

2) Дизайн+ верстка ( возможно заказывать отдельно)

3) Создание грабера для наполнения базы по данным по фильмам( с наиболее популарного ресурса с

большей базой ) и желательно на максимум уменьшить время затраченное на взятие кодов проигрывателей

с видео хостингов.

4) Два варианта наполнения сайта контентом, один больше грабером, а другой более вручную с

отдельными полями для актеров, режиссеров и т.п и дальнейшему поиску по ним, т.е возможностью

нажатия например на актера и будет показаны все фильмы на сайте с его участием...

5) Удобный поиск, не только по фильмам но и по годам , режиссерам и.т.п...

6)Реклама:

+Ротатор рекламных мест

+глобальные блоки

+ возможность убирать рекламы для определенных групп посетителей

Если пользователей сделал к примеру 3 комментария или добавил 3 новости ( кол-во настраивалось) то

реклама автоматом отключалась, переходил в другую группу например.

8) Различные дополнения...

Заинтересованным могу выслать более подробное описание функционала + уточните какие моменты более

подробно описать.

От вас:

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