Бизнес портал (для AlexsimaA)

Разработка бизнес – портала была выполнена профессионально и по стилю и по содержанию. Серафима не только отличный дизайнер, но и замечательный разработчик интернет - проектов. Спасибо за терпение и понимание, за плодотворную и творческую работу. Буду рад и в дальнейшем продолжать сотрудничество.