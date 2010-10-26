Бизнес портал (для AlexsimaA)

$1000
Сайты «под ключ»Завершен10 заявок316 просмотров
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Нужно создать бизнес портал.

13 лет назад
lietrus
Видас 
62 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
AlexsimA
53 годаУкраина
18 лет в сервисе
Была
20 дней назад
13 лет назад
$1000
30 дней
Разработка бизнес – портала была выполнена профессионально и по стилю и по содержанию. Серафима не только отличный дизайнер, но и замечательный разработчик интернет - проектов. Спасибо за терпение и понимание, за плодотворную и творческую работу. Буду рад и в дальнейшем продолжать сотрудничество.
Я довольна сотрудничеством с Видмантасом. Честный, порядочный, приятный в общении Заказчик. Всегда рядом. Всегда с нужными словами. Спасибо огромное и успехов Вам в вашем бизнесе!
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