Скорость, качество и надежность гарантированы!

Выполню работу различной сложности, а именно переводы, рерайт, копирайт, контент-менеджемент, поисковые технологии и прочее.

Языки - белорусский, русский, английский - свободно, польский - со словарём. Высшее образование - специалист таможенного дела, глубокие познания в экономике и юриспруденции.