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Выполню работу различной сложности, а именно переводы, рерайт, копирайт, контент-менеджемент, поисковые технологии и прочее.
Языки - белорусский, русский, английский - свободно, польский - со словарём. Высшее образование - специалист таможенного дела, глубокие познания в экономике и юриспруденции.
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Стихи, Песни и Проза
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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Редактирование и Корректура
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Наполнение сайтов
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#1894
Переводы
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Копирайтинг
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