Ищете клёвый дизайн, для своего проекта? Тогда вам ко мне!)

‍♀️ Привет!) Я — Лена и я веб-дизайнер. Мне 31 год, живу в Москве. Я замужем и ещё я мама замечательного мальчика. Я новичок на этом портале и буду рада, если вы выберите меня в качестве дизайнера для вашего проекта

В вебушке уже 2 год и хоть опыта у меня не так много и моё портфолио скромное, но веб-дизайн это моя любовь

Я живу дизайном и у меня огромное желание работать 珞 Я всегда развиваю свою насмотренность, слежу за тенденциями и обучаюсь у лучших 😎

Делаю: Дизайн сайтов, landing page, сайты на Tilda, dashboard

Рабочие инструменты: Figma, photoshop, tilda, after effects, illustrator

 Обсудим ваш проект

Всегда готова обсудить ваш проект не только по переписке, но и созвониться. Буду с вами на связи, даже, после окончания проекта.

 Я за индивидуальный подход к каждому клиенту, современные технологии и работаю на результат!

Мой telegram: https://t.me/Lena_Levinaa

Электронный адрес: [email protected]

⏰ Работаю каждый день, кроме воскресенья.

✅ Пн-Сб

❎ Вс— выходной

❤ Работаю по предоплате от 150$. Ведь, ничто так не укрепляет веру в клиента, как предоплата!)

ВСЕ ПРАВКИ У МЕНЯ БЕСПЛАТНЫ!

 Процесс работы:

1️⃣Изучаю ТЗ/Бриф

2️⃣Беру предоплату. Если вдруг вам не понравился дизайн, то верну предоплату

3️⃣Начинаю работу. Отрисовываю первую страницу, отправляю вам на согласование. Если всё ок, то делаю остальные.

4️⃣Отправляю полностью работу. Если будут правки, то выполняю их бесплатно.

5️⃣Оплата. Оплачиваете оставшиеся 50%

 Мои счета:

Мир: 2202200865544520

Mastercard: 5536913770124275