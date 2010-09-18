Закончил ЮРГТУ (НПИ) энергетический факультет в 2010г; хорошо разбираюсь в сапромате, участвовал во всеросийских олимпиадах; могу решать все что только возможно; закончил музыкальную и ходожественную школу; хорошо рисую.
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