Разработать логотип для веб-сервиса и приложения. Требуется: - Логотип (изображение) - Написание - Написание с изображением - Монохромный и цветной вариант - В векторе и png без фона Идеи: физика, геометрические фигуры, бесконечность, маркетплейс, градиентные заливки.
- Логотипы и Знаки39 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день. Нужны доработки на сайте интернет-магазина. Долгосрочное сотрудничество! Доработка Slick.css (слайдер), правка размеров шрифтов, подсветки ссылок, добавление блоков в корзину. Все скину в личку. Без фирм и команд, только частные и очень хорошие верстальщики. Требования: [list][*]Валидная кроссбраузерная верстка [*]Верстка адаптива (сейчас ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть готовый макет и интернет-магазинчик, нужно добавить некоторые элементы в дизайн. Требуется исполнитель для доработок. Требования: [list][*]Ответственность [*]Быть на связи [*]Понимание UX/UI[*]Адекватный ценник (не нужен ТОП)[/list] Если вы из тех кто перекладывает свои проблемы на заказчика, склонны врать (сломался компьютер, мама ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $12
Есть PSD и сверстанный макет но не на фрэймворке, нужно адаптировать его под почтовые клиенты на каком-то из распространенных фреймворков для верстки писем.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется разработать проект шкафа для передачи в производство раскройщикам. Если вы не занимались мебелью, не знаете фурнитуру, присадку и т.п., то не откликайтесь на проект! Прошу в проекте указать и посчитать весь крепеж. Задание во вложении. Прошу указывать ...Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Требуется собрать макет для писем (уведомление, подробности заказа, рассылка) для интернет магазина. Дизайн магазина и верстка готовы, дизайна письма отдельно нет, необходимо разработать и сверстать или сверстать из имеющихся элементов в макете.HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
Логотип для бюро по изготовлению и гравировке на пластике, металле, резине. Стиль: простой понятный и читаемый Цветовая гамма: черный, белый, желтый Фигуры: круги, щитыЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Разработать логотип для бюро по лазерной гравировке.Логотипы и Знакинет заявокЗакрыт6 лет назад