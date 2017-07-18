Есть готовый макет и интернет-магазинчик, нужно добавить некоторые элементы в дизайн. Требуется исполнитель для доработок. Требования: [list][*]Ответственность [*]Быть на связи [*]Понимание UX/UI[*]Адекватный ценник (не нужен ТОП)[/list] Если вы из тех кто перекладывает свои проблемы на заказчика, склонны врать (сломался компьютер, мама ...