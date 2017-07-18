IceFusion

Марат IceFusion

 
36 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Логотип

    Разработать логотип для веб-сервиса и приложения. Требуется: - Логотип (изображение) - Написание - Написание с изображением - Монохромный и цветной вариант - В векторе и png без фона Идеи: физика, геометрические фигуры, бесконечность, маркетплейс, градиентные заливки.

    Логотипы и Знаки39 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Доработки интернет магазина - Верстка

    Добрый день. Нужны доработки на сайте интернет-магазина. Долгосрочное сотрудничество! Доработка Slick.css (слайдер), правка размеров шрифтов, подсветки ссылок, добавление блоков в корзину. Все скину в личку. Без фирм и команд, только частные и очень хорошие верстальщики. Требования: [list][*]Валидная кроссбраузерная верстка [*]Верстка адаптива (сейчас ...

    JavascriptBootstrapjQuery
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка дизайна для сайта.

    Есть готовый макет и интернет-магазинчик, нужно добавить некоторые элементы в дизайн. Требуется исполнитель для доработок. Требования: [list][*]Ответственность [*]Быть на связи [*]Понимание UX/UI[*]Адекватный ценник (не нужен ТОП)[/list] Если вы из тех кто перекладывает свои проблемы на заказчика, склонны врать (сломался компьютер, мама ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать шаблон письма на emailframe.work

    $12

    Есть PSD и сверстанный макет но не на фрэймворке, нужно адаптировать его под почтовые клиенты на каком-то из распространенных фреймворков для верстки писем.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проект шкафа с документацией для распила, кромления и присадки.

    Требуется разработать проект шкафа для передачи в производство раскройщикам. Если вы не занимались мебелью, не знаете фурнитуру, присадку и т.п., то не откликайтесь на проект! Прошу в проекте указать и посчитать весь крепеж. Задание во вложении. Прошу указывать ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макет письма от интернет магазина

    Добрый день. Требуется собрать макет для писем (уведомление, подробности заказа, рассылка) для интернет магазина. Дизайн магазина и верстка готовы, дизайна письма отдельно нет, необходимо разработать и сверстать или сверстать из имеющихся элементов в макете.

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Логотип лазерного бюро

    Логотип для бюро по изготовлению и гравировке на пластике, металле, резине. Стиль: простой понятный и читаемый Цветовая гамма: черный, белый, желтый Фигуры: круги, щиты

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexeewq
26 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
6 лет назад
Доработка дизайна для сайта.
Отличный заказчик! Четкое задание, никаких лишних замечаний. Своевременная оплата Рекомендую.
Иван всегда на связи, работает быстро никаких проблем с недопониманием задачи не было. Рекомендую как очень ответственного и хорошего дизайнера.
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Mririan
Максим 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Сверстать шаблон письма на emailframe.work
Приятный заказчик, всегда на связи, четкое ТЗ, быстрая оплата! От сотрудничества остались только положительные эмоции. Спасибо!
Отлично знает свое дело, сам предложил доработки по макету, исправил все ошибки чтобы в результате мы получили валидный код и правильно отображение во всех клиентах. Очень рекомендую Максима!
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Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Логотип лазерного бюро
Отличный исполнитель. Точно знает чего хочет. Оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую.
Хочу поблагодарить Сергея. Все очень оперативно и в рамках ТЗ. Охотно брался за доработки которые я просил внести в лого. Спасибо за работу.
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