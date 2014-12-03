Москва, Россия
E-mail: [email protected]
Сидорова Ирина
Основная информация:
Гражданство:
РФ
Дата рождения:
01-06-1988
Семейное положение:
Не замужем
Опыт работы:
сентябрь 2007 г. – июль 2013:
ЗАО КБ «Ситибанк»: ассистент (до 2011 г.), специалист по обслуживанию частных клиентов (с 2012 по 2013)
Обязанности:
- Работа с документацией банка (приём, распределение, перевод), работа с частными клиентами
Участие в проектах:
- внедрение новой банковской системы в российский бизнес, перевод презентации и системы с англиского на русский язык, участие в телеконференциях на английском языке
- переводческие проекты: бан
Образование:
2006 г. – 2011 г.:
Российский Государственный социальный университет
Специальность: перевод и переводоведение
Квалификация: Лингвист-переводчик
Дополнительное образование:
2008 г. – 2009 г.: Английский язык с частным преподавателем
Февраль 2007 г. – апрель 2008 г. : НОУ «Образование и карьера»: Компьютерная графика (Adobe Photoshop, Corel Draw)
Сентябрь 2005 г. – Май 2006 г. : Подготовительные курсы при Московском Государственном Социальном Университете: Английский язык
Январь 2005 г. – Май 2005 г. : Подготовительные курсы при Московском Государственном Лингвистическом Университете (бывш. Иняз. Им. Мориса Тореза): Английский язык
Сентябрь 2004 г. – Декабрь 2004 г.: «Школа Юного Журналиста» при Московском Государственном Университете: Журналистика
Дополнительная информация:
Основные навыки:
- MS Office (Word, Excel, Outlook, Internet), Adobe Photoshop – на уровне продвинутого пользователя
- Английский язык – Upper-Intermediate
- Испанский язык – basic
Личные качества:
- знание банковской терминологии, автомобильной, компьютерной (сайты, программное обеспечение), общественно-политической, географической и музыкальной тематик, тематики в сфере образования
- ответственность
- исполнительность
- коммуникабельность
- перфекционизм
- обучаемость
- желание совершенствоваться в сфере перевода
- пунктуальность
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!