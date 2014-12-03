Москва, Россия

E-mail: [email protected]

Сидорова Ирина

Основная информация:

Гражданство:

РФ

Дата рождения:

01-06-1988

Семейное положение:

Не замужем

Опыт работы:

сентябрь 2007 г. – июль 2013:

ЗАО КБ «Ситибанк»: ассистент (до 2011 г.), специалист по обслуживанию частных клиентов (с 2012 по 2013)

Обязанности:

- Работа с документацией банка (приём, распределение, перевод), работа с частными клиентами

Участие в проектах:

- внедрение новой банковской системы в российский бизнес, перевод презентации и системы с англиского на русский язык, участие в телеконференциях на английском языке

- переводческие проекты: бан

Образование:

2006 г. – 2011 г.:

Российский Государственный социальный университет

Специальность: перевод и переводоведение

Квалификация: Лингвист-переводчик

Дополнительное образование:

2008 г. – 2009 г.: Английский язык с частным преподавателем

Февраль 2007 г. – апрель 2008 г. : НОУ «Образование и карьера»: Компьютерная графика (Adobe Photoshop, Corel Draw)

Сентябрь 2005 г. – Май 2006 г. : Подготовительные курсы при Московском Государственном Социальном Университете: Английский язык

Январь 2005 г. – Май 2005 г. : Подготовительные курсы при Московском Государственном Лингвистическом Университете (бывш. Иняз. Им. Мориса Тореза): Английский язык

Сентябрь 2004 г. – Декабрь 2004 г.: «Школа Юного Журналиста» при Московском Государственном Университете: Журналистика

Дополнительная информация:

Основные навыки:

- MS Office (Word, Excel, Outlook, Internet), Adobe Photoshop – на уровне продвинутого пользователя

- Английский язык – Upper-Intermediate

- Испанский язык – basic

Личные качества:

- знание банковской терминологии, автомобильной, компьютерной (сайты, программное обеспечение), общественно-политической, географической и музыкальной тематик, тематики в сфере образования

- ответственность

- исполнительность

- коммуникабельность

- перфекционизм

- обучаемость

- желание совершенствоваться в сфере перевода

- пунктуальность