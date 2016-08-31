Цель - поочередно использовать несколько копий одного приложения на эмуляторе Android, посредством ADB. Одновременная работа не нужна. То есть нужен список файлов меняя которые можно менять учетные данные в приложении.
- Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт5 лет назад
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Добрый день! Не получается выполнить прикрепленный java код на android устройстве. Нужна консультация. Запускать нужно по adb shell с передачей переменных.Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Для отправки HTTP запросов на интересующий меня сайт, один из заголовков генерируется кодом Javascript на стороне клиента. Необходимо объяснить мне алгоритм по которому это происходит.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Продающий текст. Тема "натяжные потолки". Тексты должны быть ориентированы на аудиторию не знакомую либо слабо знакомую с продуктом! Порядок получения информации следующий: холодный звонок, ком.предложение +презентация, сайт. По логике текста клиент должен проникнутся доверием к ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад