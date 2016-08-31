IvanOl

Олег IvanOl

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Клонировать приложение Android

    Цель - поочередно использовать несколько копий одного приложения на эмуляторе Android, посредством ADB. Одновременная работа не нужна. То есть нужен список файлов меняя которые можно менять учетные данные в приложении.

    Android
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Маршрутизация PPTP

    Нужно настроить правильную работу . На VDS установлены 3proxy и PPTP server. Цель выход в интернет через  3proxy -&gt; PPTP server -&gt; Zyxel Keenetic PPTP client. Т.е. выйти в интернет с Zyxel keenetic.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Текст для лендинга. Натяжные потолки.

    Продающий текст. Тема "натяжные потолки". Тексты должны быть ориентированы на аудиторию не знакомую либо слабо знакомую с продуктом! Порядок получения информации следующий: холодный звонок, ком.предложение +презентация, сайт. По логике текста клиент должен проникнутся доверием к ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Маршрутизация PPTP
Спасибо за интересную работу. Всегда на связи, приятно общаться, оплата сразу.
Рекомендую! Дмитрий грамотный специалист. Было приятно с ним сотрудничать! Спасибо.
Ответный отзыв
alex_tche
Алексей 
51 год
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Web-программирование, консультация.
JavaScript
Толковый специалист, приятно было сотрудничать. Быстро, четко, все по делу!
Приятно было работать, Алексей профессионал своего дела! Рекомендую!
Ответный отзыв
kiwerony
Ксения 
33 года
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$3
10 баллов
9 лет назад
Текст для лендинга. Натяжные потолки.
Однозначно рекомендую заказчика! Работали с ним два раза. Быстро и полно отвечает на вопросы по проектам, оплачивает сразу же после завершения. Довольна сотрудничеством =)
текст хороший получился, учтены все специфические пожелания. Сроки соблюдены. Ксения на связи все время. Рекомендую!
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