Маршрутизация PPTP

Системное администрированиеЗавершен1 заявка162 просмотра
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Нужно настроить правильную работу . На VDS установлены 3proxy и PPTP server. Цель выход в интернет через  3proxy -> PPTP server -> Zyxel Keenetic PPTP client. Т.е. выйти в интернет с Zyxel keenetic.

5 лет назад
IvanOl
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$15
1 день
Рекомендую! Дмитрий грамотный специалист. Было приятно с ним сотрудничать! Спасибо.
Спасибо за интересную работу. Всегда на связи, приятно общаться, оплата сразу.