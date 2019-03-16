Настройка сервера под магенто2 и перевод на Elasticsearch

Системное администрированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Добрый день, требуется 1) Выполнить настройку сервера под магенто для быстродействия (важна скорость работы на текущий момент очень медленно пример страницы https://www.carseon.com/tormoza/tormoznye-diski)? 2) Перевести сайт на Elasticsearch 5+

5 лет назад
uverst
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад