Добрый день! Есть рабочие аккаунты, зарегистрированные, выложены объявления - общая тема: посуточная аренда квартир и апартаментов. Кто знает как лучше всего продвинуть, чтобы получать большее количество откликов
Настройка сервера под магенто2 и перевод на Elasticsearch
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, требуется 1) Выполнить настройку сервера под магенто для быстродействия (важна скорость работы на текущий момент очень медленно пример страницы https://www.carseon.com/tormoza/tormoznye-diski)? 2) Перевести сайт на Elasticsearch 5+
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