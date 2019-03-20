Установить и настроить панель управления сервером

$20
Системное администрированиеЗавершен7 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо установить и настроить панель управления сервером,

настроить почтовый сервер, установить все необходимые записи.

Centos 7.6

Vesta

5 лет назад
bernex
30 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
vaxvms
48 летГермания
10 лет в сервисе
Был
6 часов назад
5 лет назад
$20
1 день
Не первый раз работаем с Алексеем, все отлично...
Роман- постоянный клиент, все отлично!