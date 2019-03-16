Развернуть и настроить Parallels RAS на сервере - срочно!

$50
Системное администрированиеЗакрыт2 заявки212 просмотров
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Развернуть и настроить Parallels RAS на сервере - срочно!

Бюджет 50$, срок сегодня до вечера нужно сделать

Лицензия триал на руках, сервер куплен

Оплата по факту БЕЗ авансов

5 лет назад
web-reshenia
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад